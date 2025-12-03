Consenso i lavori alla Camera e Senato

Cms.ilmanifesto.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprendono oggi in commissione Giustizia del Senato le audizioni sul ddl «in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso», cioè il provvedimento che doveva essere varato in . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

consenso i lavori alla camera e senato

© Cms.ilmanifesto.it - Consenso, i lavori alla Camera e Senato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

consenso lavori camera senatoIl reato di femminicidio è legge. In Senato la maggioranza fa slittare l’ok al ddl sul consenso - Per il 25 novembre le camere erano chiamate ad approvare due testi su cui i partiti di maggioranza e opposizione avevano trovato un accordo. Lo riporta editorialedomani.it

consenso lavori camera senatoLa legge sul consenso: il significato, cosa cambia e perché è stata rinviata - Il Senato ha preso più tempo per riflettere: ecco i motivi ... Segnala avvenire.it

consenso lavori camera senatoSì alla Camera: il femminicidio è reato. Ma in Senato salta l’ok al Ddl sul consenso informato - C'era l'accordo con il presidente La Russa perché il provvedimento venisse approvato per la Giornata internazionale. Si legge su dire.it

consenso lavori camera senatoLegge sul consenso, stop in Senato nel giorno contro la violenza sulle donne - Legge sul consenso, stop in Senato nel giorno contro la violenza sulle donne - Da laquilablog.it

consenso lavori camera senatoViolenza sessuale, perché Lega, Forza Italia e FdI hanno bloccato il ddl sul consenso - Nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, la maggioranza al Senato blocca l'approvazione della legge sul consenso, già votata all'unanimità ... Come scrive fanpage.it

Il ddl sul consenso si ferma al Senato: la maggioranza chiede un approfondimento sulla norma. L'opposizione: "C'è un voltafaccia" - Dopo l'unanimità raggiunta alla Camera, segno dell'intesa raggiunta tra Meloni e Schlein, il testo non verrà licenziato entro oggi a Palazzo Madama. Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Consenso Lavori Camera Senato