Super big match questa sera al PalaDeAndrè (ore 20, arbitri Scotti e Clemente) tra i ravennati della Consar, primi in questa serie A2 di volley, e il Gruppo Consoli Sferc Brescia, seconda in classifica alle spalle dei bizantini, staccata di 1 punto per il 3-2 casalingo dell’ultimo turno, contro Macerata, al momento l’unica squadra in grado di battere (e solo 3-2) la Consar in questo inizio di campionato. Proprio come lo scorso anno, alla stessa giornata e nella stessa posizione di classifica, Ravenna e Brescia si affrontano nello scontro diretto e in casa romagnola c’è voglia di riscatto: oltre a difendere il primato, infatti, la Consar vuole anche vendicare le due sconfitte patite nell’ultimo campionato per mano dei lombardi, gli unici a lasciare a secco Goi e compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Consar, con Brescia l’esame di maturità: "Vogliamo regalare una grande prestazione"