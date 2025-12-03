Coniugi morti in via Orsini oggi l' autopsia

È prevista per oggi l’autopsia sui corpi di Franco Giorgi, antiquario di 74 anni e di Gianna di Nardo, 68 anni. I due coniugi sono stati trovati morti e con ferite da arma da taglio nella loro abitazione di via Gianpaolo Orsini nel quartiere di Gavinana. A fare la macabra scoperta, nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

