Coniugi morti in via Orsini oggi l' autopsia

Firenzetoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È prevista per oggi l’autopsia sui corpi di Franco Giorgi, antiquario di 74 anni e di Gianna di Nardo, 68 anni. I due coniugi sono stati trovati morti e con ferite da arma da taglio nella loro abitazione di via Gianpaolo Orsini nel quartiere di Gavinana. A fare la macabra scoperta, nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

coniugi morti via orsiniFirenze, coniugi trovati morti in casa: chi erano Franco Giorgi e Gianna Di Nardo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Firenze, coniugi trovati morti in casa: chi erano Franco Giorgi e Gianna Di Nardo ... Secondo tg24.sky.it

coniugi morti via orsiniFirenze: coniugi trovati morti in casa con ferite da taglio - Due anziani coniugi, lui 74 anni e lei 68, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via Orsini a Firenze. Riporta iltempo.it

coniugi morti via orsiniConiugi trovati morti in casa a Firenze con ferite da taglio: indagini in corso - Un uomo di 74 anni e la moglie di 68 anni sono stati trovati senza vita nella loro abitazione in via Orsini. Segnala tg24.sky.it

coniugi morti via orsiniIl coltello, il figlio che scopre la tragedia, lo choc del quartiere: coniugi morti a Firenze, le indagini - E' stato il figlio della coppia, Tommaso, 35enne, intorno all’ora di pranzo, a fare la tragica scoperta. Da lanazione.it

coniugi morti via orsiniFirenze, marito e moglie trovati morti. Avanza l’ipotesi omicidio-suicidio. Chi erano le vittime - Ancora da chiarire la dinamica del fatto, sul quale indagano i carabinieri. Secondo msn.com

coniugi morti via orsiniConiugi trovati morti a Firenze, la casa piena di sangue - La casa era piena di sangue, ce ne sono tracce in molte stanze, come se ci fosse stato uno scontro ... Da ansa.it

