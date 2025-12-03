Confimprese Manuela Biancospino nominata Ambasciatrice delle Eccellenze italiane nel mondo

In occasione del 29° Congresso Nazionale Confederale di Confimprese Italia, svoltosi a Fiuggi dal 28 al 30 novembre, è stata conferita a  Manuela Biancospino  la prestigiosa onorificenza di  “Ambasciatrice delle Eccellenze Italiane nel mondo”, che premia impegno, competenza e contributo alla valorizzazione del nostro Paese nel mondo. L’importante riconoscimento è stato ufficialmente conferito dal Presidente di Confimprese Italia, Guido D’Amico testimoniando il rilevante ruolo di Manuela Biancospino, giornalista televisiva e della carta stampata, nel promuovere e rappresentare con autorevolezza i valori del saper fare italiano, in tutte le sue accezioni, produttive e intellettuali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

