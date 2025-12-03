Conferenza stampa Palma post Juve Udinese Coppa Italia | Stadio bellissimo sfortunato sull’autogol e sul rigore ma…

di Marco Baridon Conferenza stampa Palma post Juve Udinese Coppa Italia: le sue dichiarazioni dopo il match degli ottavi di finale 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Matteo Palma ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Udinese, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 202526. Queste le sue dichiarazioni. PAROLE – « Stadio bellissimo, tra i più belli d’Italia, sfortunato sull’autogol e sul rigore che è stato un po’ ingenuo ma mi porto dietro buone emozioni ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

