Conferenza stampa Palma post Juve Udinese Coppa Italia | Stadio bellissimo sfortunato sull’autogol e sul rigore ma…
di Marco Baridon Conferenza stampa Palma post Juve Udinese Coppa Italia: le sue dichiarazioni dopo il match degli ottavi di finale 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Matteo Palma ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Udinese, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 202526. Queste le sue dichiarazioni. PAROLE – « Stadio bellissimo, tra i più belli d’Italia, sfortunato sull’autogol e sul rigore che è stato un po’ ingenuo ma mi porto dietro buone emozioni ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il cestista della Dinamo Sassari è intervenuto durante una conferenza stampa in Regione Emilia-Romagna: "Mi avevano dato per spacciato, poi è andato tutto bene" #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
? | Tra poco la conferenza stampa di mister Luciano Spalletti di presentazione del match di domani di Coppa Italia #JuveUdinese #CoppaItaliaFrecciarossa Seguila LIVE su Juventus.com: registrati gratuitamente sul nostro sito Vai su X