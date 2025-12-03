Conferenza stampa Kalulu post Juve Udinese Coppa Italia | Spalletti ha un approccio vincente C’è una cosa che ci sta aiutando a trovare fiducia

di Marco Baridon Conferenza stampa Kalulu post Juve Udinese Coppa Italia: le sue dichiarazioni dopo il match degli ottavi di finale 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Udinese, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 202526. Queste le sue dichiarazioni. SERENITA’ – « Il mister ci chiede sempre il recupero di palla alto e non sbagliare i passaggi. Adesso stiamo facendo tantissimi passaggi giusti e questo ci aiuta a trovare fiducia e a mettere in difficoltà gli altri. Oggi ci siamo divertiti e stiamo migliorando». QUANTO AIUTA UNA PARTITA COSI’ – « Questa partita era importante per passare il turno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

