Confcommercio rielezione Patrizia Di Dio Scoma | Con Amg Energia collaborazione a beneficio della città

Il presidente di Amg Energia, Francesco Scoma, ha rivolto i suoi complimenti a Patrizia Di Dio, rieletta presidente di Confcommercio per la terza volta consecutiva. “La riconferma è il segnale del buon lavoro fatto in questi anni, che continua a beneficio del tessuto commerciale e dell’intera. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

