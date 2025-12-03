Condannato il fratello di Maccarone | si è appropriato di due milioni di euro dell’ex calciatore del Palermo

Gestiva il patrimonio del fratello quando era calciatore e, adesso, dovrà restituire i soldi che avrebbe intascato. Vincenzo Maccarone, fratello dell'ex calciatore del Palermo, Massimo Maccarone, oggi 46enne, è stato condannato per appropriazione indebita ai danni del fratello, che si è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

