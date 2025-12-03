Condannato il fratello di Maccarone | si è appropriato di 2 milioni di euro dell’ex calciatore

Gestiva il patrimonio del fratello quando era calciatore e, adesso, dovrà restituire i soldi che avrebbe intascato.Vincenzo Maccarone, fratello del calciatore di Oleggio Massimo Maccarone, è stato condannato per appropriazione indebita ai danni del fratello, che si è costituito parte civile e ora. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

