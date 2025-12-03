Condannato anche a Torino il gioielliere che uccise due rapinatori rivendica l' omicidio | Sono io la vera vittima

Sconto di pena: quattordici anni e nove mesi. Termina con questa condanna oggi, 3 dicembre, il processo di secondo grado a Mario Roggero. È il gioielliere di Grinzane Cavour, 72 anni, imputato di omicidio volontario plurimo e tentato omicidio per aver sparato a due rapinatori che avevano fatto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altre letture consigliate

La Stampa. . Nel processo d’appello a Torino, Mario Roggero – il gioielliere di Grinzane Cavour che nell’aprile 2021, durante una rapina nel suo negozio, uccise due banditi e ne ferì un terzo – è stato condannato a 14 anni e 9 mesi. In primo grado era stato co - facebook.com Vai su Facebook

Condannato anche a Torino, il gioielliere che uccise due rapinatori rivendica l'omicidio: "Sono io la vera vittima" - Termina con questa condanna oggi, 3 dicembre, il processo di secondo grado a Mario Roggero. Come scrive torinotoday.it

Gioielliere uccise due rapinatori, Mario Roggero condannato a 14 anni in appello: «I giudici non hanno avuto coraggio» - È stata confermata in appello la condanna di primo grado pronunciata nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour (Cuneo) uccise due rapinatori ... Si legge su leggo.it

Mario Roggero, gioielliere uccise due rapinatori: condannato a 14 anni in appello. «Giudici non hanno avuto coraggio» - È stata confermata in appello la condanna di primo grado pronunciata nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour (Cuneo) uccise ... Da msn.com

Mario Roggero, pena ridotta in appello per gioielliere che uccise due ladri. Salvini: “Legge legittima difesa sia più chiara” - La Corte d'assise d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, che ... Secondo msn.com

Sparò e uccise due rapinatori, ridotta condanna al gioielliere Mario Roggero - La decisione della Corte d’Assise d’Appello di Torino per gli omicidi dopo la rapina a Grinzane Cavour avvenuta nel 2021 ... Come scrive msn.com

Uccise 2 rapinatori nel Cuneese: gioielliere condannato in Appello con pena ridotta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uccise 2 rapinatori nel Cuneese: gioielliere condannato in Appello con pena ridotta ... Segnala tg24.sky.it