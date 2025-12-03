Concorsi truccati e gare pilotate ai domiciliari l’ex governatore Totò Cuffaro | Ho commesso degli errori ma non mi riconosco nelle intercettazioni

Domiciliari per Salvatore Cuffaro nell’inchiesta di Palermo su appalti e concorsi nella sanità. La gip riconosce esigenze cautelari, ma ridimensiona parte delle accuse. La gip di Palermo Carmen Salustro ha disposto gli arresti domiciliari per l’ex governatore della Sicilia Salvatore “Totò” Cuffaro. L’ex presidente di Regione è indagato a vario titolo, insieme ad altre 17 persone, per associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Concorsi truccati e gare pilotate, ai domiciliari l’ex governatore Totò Cuffaro: “Ho commesso degli errori, ma non mi riconosco nelle intercettazioni”

