Concorsi docenti PNRR3 cosa fanno gli Uffici Scolastici | dal controllo titolo di accesso e riserve alla graduatoria di merito

Concorso docenti PNRR3: il 5 dicembre si concluderà la prova scritta e si metterà in moto la macchina della prova orale (e pratica) per le classi di concorso che la prevedono. Ecco gli adempimenti degli Uffici Scolastici regionali e provinciali, qualora la gestione sia affidata anche a livello periferico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Concorsi docenti PNRR3, prove orali da gennaio 2026? Come funziona per candidati con riserva per abilitazione o sostegno Vai su X

https://www.scuolainforma.news/concorsi-scuola-nel-caos-i-docenti-precari-chiedono-stabilizzazione-immediata-dalle-gps/ - facebook.com Vai su Facebook

Concorsi docenti PNRR3, prove orali da gennaio 2026? Come funziona per candidati con riserva per abilitazione o sostegno - Concorso docenti PNRR3: si svolgono fino al 5 dicembre le prove scritte per la scuola secondaria, mentre infanzia e primaria ha già concluso lo scorso 27 novembre. Riporta orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3 Infanzia e Primaria: segnalato errore in un quesito, cosa succede ora? - Errore nella prova scritta del concorso PNRR3 Infanzia e Primaria 2025: un quesito impreciso potrebbe essere annullato per tutti. Si legge su blogsicilia.it

Prova scritta del concorso PNRR3, esplode il caso: quesiti errati e candidati nel caos - La prova scritta del concorso PNRR3 doveva essere uno dei passaggi più lineari del nuovo reclutamento scuola. Come scrive alphabetcity.it

Dove si svolge la prova scritta del concorso PNRR 3 per Docenti: ecco gli Avvisi degli USR con la sede per ogni Regione - Gli Uffici Scolastici Regionali comunicano ai candidati tramite apposito avviso la sede dove si svolge la prova scritta del concorso PNRR 3 per docenti. ticonsiglio.com scrive

Concorsi docenti PNRR3: quando iniziano le prove orali? - Le prove scritte si svolgeranno il 27 novembre e dicembre. Segnala informazionescuola.it

Concorso docenti, errori nei quesiti delle prove? Tre segnalazioni, una docente: “Quella domanda mi ha disorientata” - Le prove scritte del concorso docenti Pnrr 3, secondo quanto stabilito da un avviso del 5 novembre del Mim, per quanto riguarda infanzia e primaria, si sono tenute il 27 novembre. Riporta tecnicadellascuola.it