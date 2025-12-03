Concertone a Meldola | ci sono anche i Ranaway
Arriva l’11 dicembre, alle 21.15 al teatro Dragoni di Meldola il progetto musicale ‘ New Me Tour ’ di e con Marcello Sutera + Orchestra -feat Greg Rega, con la partecipazione della teen-band del momento, i Ranaway. Si tratta di un concerto ideato e voluto dal bassista, compositore ed arrangiatore Marcello Sutera e che vede la partecipazione di un’orchestra di grandi stelle della musica jazz nazionale, tra cui Luca Mattioni alle percussioni, Bruno Farinelli alla batteria, Stefano Senni al contrabbasso, Donato Sensini al sax e flauto, Alessandro Altarocca al pianoforte e una collaborazione con il cantante Greg Rega cantautoreinterprete, vincitore ‘All Together Now’ e finalista XFactor Romania e All Together Now Russia oltre alla partecipazione straordinaria della teen - band del momento, i Ranaway, vincitori di Sanremo Rock, protagonisti a ’Tu si que vales’ nel 2023 ed ospiti in diverse rassegne e in alcuni programmi televisivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
