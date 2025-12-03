Conceria fra criticità e sfide | Nel 2026 ci sarà la ripresa

Fra criticità dei mercati e opportunità dall’ intelligenza artificiale, lo sguardo è rivolto al futuro. “Quale futuro per l’ industria toscana?“, è il tema, attualissimo, del convegno – che si è tenuto a Firenze – promosso dai sindacati Fim e Femca che ha visto la partecipazione di imprese e istituzioni con i rappresentanti sindacali dei settori metalmeccanico, siderurgico, chimico, farmaceutico e moda. Tra i relatori il presidente Assoconciatori Riccardo Bandini, che ha illustrato l’attuale andamento del comparto concia. "Dopo un anno che ha segnato un rallentamento complessivo – afferma – guardiamo con fiducia al primo semestre del 2026 quando dovrebbe concretizzarsi una ripresa, seppur lenta, per l’intero sistema della moda, parte integrante di quel manifatturiero che resta una delle industrie più solide della nostra economia". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conceria, fra criticità e sfide: "Nel 2026 ci sarà la ripresa"

