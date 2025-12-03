Con il nuovo orario Trenord arrivano una serie di modifiche che renderanno più semplice muoversi dentro e fuori la città

Il 14 dicembre sarà una data da segnare sul calendario per chi viaggia spesso a Milano e tra Milano la Liguria. Con il nuovo orario invernale di Trenord, infatti, la società che gestisce la quasi totalità dei treni regionali e suburbani in Lombardia, arrivano una serie di cambiamenti che renderanno più semplice muoversi dentro e fuori la città. Tra questi, spiccano più collegamenti tra Milano e Genova, la nuova possibilità di raggiungere l'aeroporto di Linate direttamente dalla Superba e una nuova fermata vicino a CityLife. Ma andiamo con ordine.

