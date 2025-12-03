LA NOVITÁ. Edoardo è un ragazzo sensibile, curioso, amante del canto e della musica. Gaia è speciale: è una ragazza con lo spettro autistico e comunica con i sorrisi, gli abbracci e un piccolo comunicatore. Sono i protagonisti del libro per ragazzi di Silvia Barbieri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Con Edo e Gaia la rivoluzione della gentilezza