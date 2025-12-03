Con chi è compatibile Garlasco depositata la perizia sul dna sotto le unghie di Chiara Poggi

Arriva un importante sviluppo nell’inchiesta di Garlasco. Mentre a occupare la scena mediatica sono le fotografie inedite dei momenti immediatamente successivi all’omicidio di Chiara Poggi — immagini che mostrano Andrea Sempio fuori dalla villetta di via Pascoli insieme al padre, alle gemelle Cappa e alle forze dell’ordine — dietro le quinte il lavoro della Procura continua a ritmo serrato. Proprio in queste ore è maturato un passaggio che segna una tappa decisiva nel percorso investigativo. Il nuovo tassello riguarda la perizia affidata dal Tribunale di Pavia alla biologa forense Denise Albani, chiamata ad analizzare il Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nel caso Garlasco emergono nuovi dati genetici: l’aplotipo Y compatibile con Andrea Sempio non è identificativo. Difesa e accusa divise sul significato delle tracce. - facebook.com Vai su Facebook

#ignotox Garlasco, Dna compatibile con Sempio. L'avvocata Giada Bocellari replica alla genetista Marina Baldi: "Nessuna novità? Non sono d'accordo". Vai su X

Garlasco, la svolta: «Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Sempio». Lui: «Sono amareggiato» - La conferma più importante che dopo 18 anni può riscrivere la storia del delitto di Chiara Poggi è arrivata con una mail di posta elettronica certificata. Si legge su msn.com

Garlasco, la perizia e la mail: «Le tracce sotto le unghie di Chiara Poggi sono compatibili con il Dna di Andrea Sempio» - È un colpo di scena tecnico che irrompe nella cronaca giudiziaria: il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi non era affatto inutilizzabile. Come scrive msn.com

Garlasco, Garofano e la consulenza Linarello mai depositata: "Lovati mi disse che non era necessaria" - La puntata di Lo Stato delle Cose del 3 novembre torna sul delitto di Garlasco e ospita uno dei protagonisti tecnici del caso: il generale Luciano Garofano, ex RIS e all’epoca consulente della difesa ... Segnala affaritaliani.it