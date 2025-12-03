Con 180mila spettatori il Modernissimo batte tutti

Il cinema Modernissimo ha vinto il Biglietto d'Oro per il maggior numero di spettatori in Italia (categoria monosala). “Due Biglietti d’oro nei primi anni di attività, con un incremento di 8mila biglietti venduti (dai 146mila del 2024 ai 154mila del 2025)” fa sapere la Cineteca di Bologna. Il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

