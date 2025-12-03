Con 180mila spettatori il Modernissimo batte tutti
Il cinema Modernissimo ha vinto il Biglietto d'Oro per il maggior numero di spettatori in Italia (categoria monosala). “Due Biglietti d’oro nei primi anni di attività, con un incremento di 8mila biglietti venduti (dai 146mila del 2024 ai 154mila del 2025)” fa sapere la Cineteca di Bologna. Il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Grandi ascolti in prima serata per Milly Carlucci e "Ballando con le Stelle" che sale al 26,3% di share e ottiene 2 milioni 780 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X
Con 180mila spettatori, il Modernissimo batte tutti - Il cinema Modernissimo ha vinto il Biglietto d'Oro, un premio ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), per il maggior numero di spettatori in Italia (categoria monosala, per le sale oltre i ... Riporta bolognatoday.it