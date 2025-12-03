Comune il Natale in mostra E in centro baite e mercatini
Via al mercatino di Natale. Fino al 6 gennaio si potrà curiosare fra le 78 baite in legno che circondano il Duomo, nel primo tratto di corso Vittorio Emanuele e nelle vie ex Camposanto e Carlo Maria Martini. Com'è consuetudine da otto anni - sette, escludendo l'inverno della pandemia - si troveranno prodotti artigianali e idee regalo: presepi, addobbi, palle di Natale, giocattoli di legno, oggetti per addobbare la tavola delle feste, manufatti, bigiotteria, prodotti per la cura della persona e cosmesi naturale. Organizzato da Ati Promo.Ter Unione-Prisma con Apeca (l'Associazione ambulanti della Confcommercio milanese) e da Confcommercio, il mercatino dagli stand a forma di baita tipici della tradizione del nord Europa è diventato ormai «di casa». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
NATALE A CASELLA 2025 Anche quest’anno Casella si veste di luci, musica e tradizione! Il Comune, con il contributo del progetto “Natale in Liguria – FUNT 2025”, è felice di presentare un ricco calendario di eventi dedicati a famiglie, bambini e a tutta la - facebook.com Vai su Facebook
Comune, il Natale in mostra. E in centro baite e mercatini - Allestiti anche il tradizionale presepe e, per i più piccoli, la casetta di Babbo Natale. Come scrive msn.com
Este, tutti gli eventi in città a Natale - Dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 Este torna a trasformarsi nella Città del Natale, con appuntamenti ed eventi capaci di restituire alla Città, anche quest’anno, un’atmosfera luminosa, vivace e r ... Da padovaoggi.it
PALAZZO MARINO. DA DOMANI APRE LA GRANDE MOSTRA DI NATALE, PROTAGONISTA “IL POLITTICO DI MONTE SAN MARTINO” - Il capolavoro dei fratelli Crivelli visibile gratuitamente in Sala Alessi fino all’11 gennaio 2026. Secondo mi-lorenteggio.com
Varese si accende per il Natale: luci, musica e iniziative in tutta la città - Dal centro storico al Sacro Monte, dai quartieri ai musei, il programma delle feste 2025 offre eventi culturali, spettacoli per famiglie e attività solidali. Riporta laprovinciadivarese.it
Mostra di Natale 2025 a Palazzo Marino: info e orari per ammirare il Polittico di Monte San Martino dei fratelli Crivelli - Torna dal 3 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026 la grande mostra di Natale a Palazzo Marino, l’appuntamento ormai tradizionale con la grande arte italiana e internazionale che ogni anno regala ai ... Riporta mentelocale.it
Il “dono“ di Natale a Palazzo Marino. Polittico di Monte San Martino il capolavoro dei fratelli Crivelli - Da oggi fino all’11 gennaio sarà possibile ammirare la complessa "macchina pittorica" di dieci tavole. Riporta ilgiorno.it