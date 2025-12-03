Via al mercatino di Natale. Fino al 6 gennaio si potrà curiosare fra le 78 baite in legno che circondano il Duomo, nel primo tratto di corso Vittorio Emanuele e nelle vie ex Camposanto e Carlo Maria Martini. Com'è consuetudine da otto anni - sette, escludendo l'inverno della pandemia - si troveranno prodotti artigianali e idee regalo: presepi, addobbi, palle di Natale, giocattoli di legno, oggetti per addobbare la tavola delle feste, manufatti, bigiotteria, prodotti per la cura della persona e cosmesi naturale. Organizzato da Ati Promo.Ter Unione-Prisma con Apeca (l'Associazione ambulanti della Confcommercio milanese) e da Confcommercio, il mercatino dagli stand a forma di baita tipici della tradizione del nord Europa è diventato ormai «di casa». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Comune, il Natale in mostra. E in centro baite e mercatini