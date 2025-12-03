Compare una nuova lista stupri in un liceo scientifico di Lucca | è caccia ai responsabili
Un elenco con i nomi di due studentesse accompagnato dalla scritta "Lista stupri" è comparso questa mattina, mercoledì 3 dicembre, all’interno dei bagni dei maschi del liceo scientifico "Vallisneri" di Lucca. Un episodio che richiama da vicino quanto accaduto nei giorni scorsi al liceo “Giulio. 🔗 Leggi su Today.it
Lista degli stupri a Lucca al liceo scientifico Vallisneri, nuova scoperta in bagno dopo il caso di Roma - Dopo il Giulio Cesare di Roma, anche in un liceo di Lucca è comparsa una lista degli stupri. Come scrive virgilio.it
«Lista stupri», nuovo caso (dopo Roma) in un liceo scientifico a Lucca: due nomi femminili accanto alla scritta nei bagni - Una cosiddetta 'lista stupri' è comparsa stamani anche sui bagni del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, in modo simile a quanto accaduto al liceo Giulio Cesare di ... msn.com scrive
Lista stupri al liceo Giulio Cesare, gli studenti: "Si pensa solo alla tutela dell'immagine della scuola" - Dopo la "lista degli stupri" comparsa in uno dei bagni degli studenti con nomi e cognomi di 8 ragazze e 1 ragazzo, gli allievi del liceo Giulio Cesare non ci ... Si legge su msn.com
"Lista stupri" al Giulio Cesare, inviata informativa in Procura - Istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale: è l'ipotesi di reato contenuta nell'informativa inviata alla Procura di Roma sul caso della "lista stupri" comparsa in un bagno del liceo G ... rainews.it scrive
‘Lista stupri’ nel bagno del liceo Giulio Cesare, la condanna dei docenti: “Scritta inqualificabile” - La Digos e la Squadra Mobile di Roma indagano sulla 'lista degli stupri' comparsa nei bagni del liceo romano Giulio Cesare. Secondo msn.com
“Lista stupri”: l’elenco comparso nel bagno maschile del Liceo Giulio Cesare di Roma - I nomi delle ragazze erano visibili sulle maioliche del bagno maschile, causando shock tra studenti e docenti, ... Come scrive mam-e.it