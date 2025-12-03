Commercio Andrea Rondinelli eletto alla presidenza della Fiepet Ravenna

3 dic 2025

Andrea Rondinelli, titolare dell’Osteria della Zabariona in via Argentario a Ravenna, è stato nominato nelle scorse settimane presidente comunale Fiepet Confesercenti, categoria di riferimento per la ristorazione, locali di intrattenimento e pubblici esercizi. Oltre al riconoscimento associativo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

