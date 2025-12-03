Commercio Andrea Rondinelli eletto alla presidenza della Fiepet Ravenna
Andrea Rondinelli, titolare dell’Osteria della Zabariona in via Argentario a Ravenna, è stato nominato nelle scorse settimane presidente comunale Fiepet Confesercenti, categoria di riferimento per la ristorazione, locali di intrattenimento e pubblici esercizi. Oltre al riconoscimento associativo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? “Maestro orologiaio, storico artigiano, punto di riferimento per il commercio empolese ed esempio di dedizione al lavoro per le nuove generazioni”, si legge nella motivazione di assegnazione della massima onorificenza di Empoli, il Sant’Andrea d’Oro, nel s - facebook.com Vai su Facebook
Commercio, Andrea Rondinelli eletto alla presidenza della Fiepet Ravenna - La sua Osteria della Zabariona riconferma i riconoscimenti nelle più importanti guide della ristorazione ... Scrive ravennatoday.it