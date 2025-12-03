Commercianti contro il piano mobilità di Natale | Si cacciano i romani dal centro

“I romani non vengono più in centro” e le decisioni del Comune “svuotano ancora di più i negozi”. Anche per quest’anno non mancano le polemiche sul piano mobilità di Natale di Roma. Tra metro potenziate e linee bus gratuite, ai commercianti, in particolare del centro, continua a non piacere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

