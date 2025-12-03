Commento al Vangelo di oggi 3 dicembre 2025 | Mt 15,29-37
Meditiamo il Vangelo del 3 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?». San Francesco Saverio, presbitero Dal Vangelo secondo Matteo Mt 15,29-37 In quel tempo, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"[COMMENTO AL VANGELO] di Mt 15,29-37 - San Francesco Saverio, Presbitero - Memoria Nel Vangelo di oggi Gesù sale sul monte ed è circondato da folle segnate da ogni forma di ferite: storpi, ciechi, sordi, zoppi, m - facebook.com Vai su Facebook
Missione significa essere disponibili per Cristo - 3 dicembre 2025 - Nel Vangelo di oggi Gesù sale sul monte ed è circondato da folle segnate da ogni forma di ferite: storpi, ciechi, sordi, zoppi, malati. Secondo famigliacristiana.it
Leone XIV: «In 10 parole c'è la forza del Vangelo» - La fede cristiana in 10 parole" (Libreria Editrice Vaticana, 144 pagine, 15 euro) disponibile da oggi. Come scrive msn.com