Comitato scientifico di Macfrut Paolo De Castro alla presidenza
L’ex ministro Paolo De Castro è il presidente del nuovo Comitato tecnico scientifico di Macfrut insediatosi ieri per dare voce all’ innovazione nel settore ortofrutticolo e supportare la manifestazione fieristica in programma a Rimini dal 21 al 23 aprile 2026. Composto da personalità di spicco del panorama accademico, della ricerca e del settore, il Comitato è presieduto da Paolo De Castro, docente dell’Università di Bologna e già Ministro delle Politiche agricole, nonché Parlamentare europeo e Presidente della Commissione agricoltura, mentre il coordinamento è affidato a Bruno Mezzetti, docente dell’Università Politecnica delle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
