Come Stranger Things 5 nessuno mai | la serie ha sbancato Netflix con 4 episodi e chissà con i finali Numeri e curiosità di un fenomeno mondiale
Se pensavate che Hawkins, Indiana, avesse già dato tutto quello che poteva dare, preparatevi a ricredervi. Perché la serie Stranger Things 5 non solo è tornata: è tornata con la forza di un Demogorgone affamato. Capace di mandare in tilt Netflix e polverizzare ogni record immaginabile. Sono state registrate oltre 59,6 milioni di visualizzazioni nei primi cinque giorni dall’uscita dei primi quattro episodi dell’ultima stagione. Quasi sessanta milioni di persone (ma anche di più: Stranger Things è la serie perfetta da guardare in compagnia) che si sono fiondate davanti allo schermo per scoprire cosa stesse accadendo nel Sottosopra. 🔗 Leggi su Amica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Arriva il nuovo set Lego di Stranger Things - facebook.com Vai su Facebook
La politica italiana si contende Stranger Things, Luca e Paolo: "Una sfida tra diciassettenni senza amici" #dimartedì Vai su X
Stranger Things 5 è la serie inglese più vista di sempre su Netflix: in classifica anche le stagioni precedenti - L'ultimo capitolo della saga di Hawkins registra numeri da capogiro nei primi cinque giorni sulla piattaforma di Reed Hastings, trainando nella classifica ... Come scrive fanpage.it
Stranger Things 5: svelata la durata del finale di serie - Non sarà il più lungo della serie Netflix (ma quasi) ... Lo riporta cinematographe.it
Stranger Things 5 sfiora nuovi record Netflix (ma non è la serie migliore) - Stranger Things 5 ha debuttato su Netflix infrangendo ogni aspettativa e confermandosi, ancora una volta, come uno dei titoli di punta della piattaforma. Come scrive cinematographe.it
Stranger Things 5 svela il mistero che affligge i fan: la verità nascosta per 9 anni finalmente emerge - Dopo quasi un decennio, Stranger Things 5 rivela perché Will Byers fu scelto da Vecna: una verità inquietante che cambia per sempre la storia della serie. Come scrive libero.it
Stranger Things 5 è un successo travolgente: ha stabilito un nuovo record per Netflix - Stranger Things 5 si conferma un enorme successo, con Netflix ad annunciare un nuovo record stabilito dalla serie nella sua settimana di lancio, per quanto riguarda solo il Volume 1. Da multiplayer.it
Stranger Things 5, visualizzazioni record per il Volume 1: tutti i numeri del successo su Netflix - La serie dei fratelli Duffer riconquista il record di visualizzazioni per una premiere sulla piattaforma streaming che le era stato strappato dalla prima stagione di Mercoledì, ma Squid Game è ancora ... Scrive movieplayer.it