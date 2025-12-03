Come sostituire le uova con le banane nell’impasto per dolci

Quando prepariamo i dolci e ci accorgiamo di non avere uova in casa, o magari vogliamo provare un’alternativa più leggera o vegana, le banane possono salvarci. Schiacciate e amalgamate all’impasto, legano alla perfezione gli ingredienti. In particolare, possiamo usare le banane mature, perché più dolci e facili da lavorare. Tra l’altro, questo è un piccolo trucco ormai diventato virale sui social, dove i dolci alla banana sono realizzati dai content creator per proporre delle alternative gustose. A cosa servono le uova nei dolci. Prima di capire come sostituire le uova con le banane, cerchiamo di comprendere l’importanza di questo ingrediente nei dolci. 🔗 Leggi su Dilei.it

