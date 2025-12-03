Da Cannes al Sundance, passando per una manciata di altri Festival cinematografici. Dove tutti concordano: che bello! Stiamo parlando di Sorry, Baby, opera prima della regista e attrice Eva Victor di cui vi mostriamo in anteprima esclusiva il trailer che vedete qui sopra. Il film arriverà nelle sale italiane dal 15 gennaio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, e promette di essere uno di quei “casi” cinematografici. Perché ci fa scoprire una giovane cineasta dal grande potenziale. La trama di Sorry, Baby. Agnes (Eva Victor) è una brillante neo-docente universitaria che ha subito una violenza che ha cercato a ogni costo di rimuovere. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come si guarisce dopo una violenza quando tutto il mondo va avanti e tu sei bloccata? Il trailer in esclusiva di "Sorry, Baby"