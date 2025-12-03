Come si guarisce dopo una violenza quando tutto il mondo va avanti e tu sei bloccata? Il trailer in esclusiva di Sorry Baby
Da Cannes al Sundance, passando per una manciata di altri Festival cinematografici. Dove tutti concordano: che bello! Stiamo parlando di Sorry, Baby, opera prima della regista e attrice Eva Victor di cui vi mostriamo in anteprima esclusiva il trailer che vedete qui sopra. Il film arriverà nelle sale italiane dal 15 gennaio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, e promette di essere uno di quei “casi” cinematografici. Perché ci fa scoprire una giovane cineasta dal grande potenziale. La trama di Sorry, Baby. Agnes (Eva Victor) è una brillante neo-docente universitaria che ha subito una violenza che ha cercato a ogni costo di rimuovere. 🔗 Leggi su Amica.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quello che so sul 25 Novembre. Non si torna mai più come prima. Da certi traumi non si guarisce mai del tutto. Nemmeno dopo anni. Certe cose ti cambiano dentro. La gente scende in piazza ma a casa a gestire il tuoi demoni sei SOLA. Perché il dolore da fas - facebook.com Vai su Facebook