Vedi il tabellone degli ottavi di Coppa Italia e pensi: ma come si fa a concepire una formula come questa? La prima partita, Juventus – Udinese, finita 2-0, è stata giocata il 2 dicembre. L’ultima, Como-Fiorentina, andrà in scena il 27 gennaio, esattamente 56 giorni dopo e a voler essere pignoli in due anni diversi, 2025 e 2026. Se lo vai a raccontare agli inglesi, orgogliosi della loro FA Cup, istituita nel 1871 e di conseguenza la più antica competizione calcistica del mondo, ti prendono per matto. I canoni del football d’oltremanica, con il suo legame forte con le comunità, rappresentano un modello non solo vincente e affascinante, ma probabilmente unico nel suo genere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Come si fa a concepire questa Coppa Italia? Il confronto con la Fa Cup e la nostra proposta di un format più attraente