Come sarà la nuova Porta Marittima di Napoli a piazza Municipio | alta 8 metri in marmo e cemento
Approvato il progetto esecutivo definitivo della Porta Marittima di Napoli: lavori da gennaio, dureranno 4 mesi.
Salvini visita la nuova stazione Marittima di Napoli, ci tornerò - "Turismo, apertura del porto alla città, comfort, logistica dei passeggeri, sicurezza dell'area e rispetto dell'ambiente.