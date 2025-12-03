Come sarà la nuova Porta Marittima di Napoli a piazza Municipio | alta 8 metri in marmo e cemento

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approvato il progetto esecutivo definitivo della Porta Marittima di Napoli: lavori da gennaio, dureranno 4 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Salvini visita la nuova stazione Marittima di Napoli, ci tornerò - "Turismo, apertura del porto alla città, comfort, logistica dei passeggeri, sicurezza dell'area e rispetto dell'ambiente. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sar224 Nuova Porta Marittima