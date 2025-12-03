Come salvare dall’AfD il riarmo tedesco

Dal punto di vista storico, il rilievo è vertiginoso: nel giro di pochi anni gli ultimi testimoni della seconda guerra mondiale saranno scomparsi, ma l’esercito convenzionale tedesco sarà. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Come salvare dall’AfD il riarmo tedesco

News recenti che potrebbero piacerti

Leggi su Tgr Abruzzo Nuovo sbarco di migranti nel porto di Ortona Sono state accolte 85 persone salvare nel Mediterraneo dall'ONG "SOS Umanity" - facebook.com Vai su Facebook

Un anno fa gli salvarono la vita: turista tedesco torna a Salò per ringraziare i militari della Guardia costiera - Salò (Brescia) – È tornato a Salò per incontrare e ringraziare personalmente i militari del 1°Nucleo Guardia Costiera del Lago di Garda, che il 27 agosto 2024 gli hanno salvato la vita. Riporta ilgiorno.it

Il problema del riarmo tedesco - Il piano di riarmo tedesco è stata la novità geopolitica di primo piano del cancellierato di Merz. Riporta video.corriere.it

Si tuffa per salvare i figli e non riemerge: turista tedesco disperso nel lago di Como - L'incidente a Dorio: i due bambini erano caduti da una barca, l'uomo è riuscito a soccorrerli ma è stato trascinato via dalla corrente Si è tuffato per salvare i due figli piccoli, caduti da una barca ... Da rainews.it