Come ottenere Gemini Pro con uno sconto eccezionale

Gemini Pro è la versione premium dell'intelligenza artificiale di Google in grado di affrontare qualsiasi tipo di richiesta dalle richieste testuali alla creazione delle immagini con Nano Banana e persino alla creazione dei video tramite Veo. Per utilizzare Gemini Pro occorre sottoscrivere un abbonamento dal costo di 10,99€ al mese con inclusi 2 TB di spazio di archiviazione accesso al modello 3 Pro più avanzato, Deep Research su 3 Pro, generazione di immagini con Nano Banana Pro e generazione di video con accesso limitato a Veo 3.1. Il costo mensile è proibitivo per molti ma c'è un modo per risparmiare notevolmente grazie al marketplace di GamsGo, il processo di acquisto richiede ora maggiore attenzione alla scelta del venditore e ai tempi di attesa.

