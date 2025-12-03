Come organizzare un matrimonio la vigilia di Capodanno

Un matrimonio a Capodanno potrebbe rivelarsi un’alternativa particolarmente divertente per gli sposi più festaioli. L’atmosfera scintillante della notte di San Silvestro e il classico countdown della mezzanotte regaleranno infatti un tocco ancor più magico all’evento, facendo la gioia di amici e parenti. Optare per dei fiori d’arancio il 31 dicembre potrebbe tuttavia non essere una soluzione adatta a tutte le coppie: vista la particolarità della ricorrenza, il piano organizzativo dovrà essere impeccabile. Procrastinare è assolutamente vietato. Vantaggi e svantaggi di un matrimonio a Capodanno. Sposarsi la notte di San Silvestro potrebbe rivelarsi un’esperienza irripetibile per sposi e invitati. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Come organizzare un matrimonio la vigilia di Capodanno

