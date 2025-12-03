Com' è la nuova serie di Ficarra e Picone
Ficarra e Picone tornano su Netflix il 5 dicembre con “Sicilia Express”, una commedia romantica natalizia che conferma la forza della loro ironia gentile. Dopo il successo della serie “Incastrati”, il duo siciliano propone al pubblico una nuova storia che parla di Nord vs Sud, una vera e propria. 🔗 Leggi su Today.it
