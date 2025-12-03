Come gestire correttamente i compensi degli amministratori nel 2025

Regole fiscali, contributi e buone pratiche per evitare errori e sanzioni. Nel 2025 la gestione dei compensi degli amministratori continua a rappresentare una delle aree più delicate per società di capitali, startup e PMI. Si tratta infatti di costi essenziali ma che, se gestiti in modo scorretto, possono generare contestazioni fiscali, contributive e perfino responsabilità personali. Compenso dell’amministratore: cos’è e come si determina. Il compenso dell’amministratore rappresenta il corrispettivo per l’attività di gestione e rappresentanza svolta a favore della società. Può essere determinato da assemblea, statuto o CDA. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Come gestire correttamente i compensi degli amministratori nel 2025

