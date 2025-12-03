Come funzionano i rimborsi dei pedaggi autostradali e dopo quanto ritardo scattano
Roma, 3 dicembre 2025 – C’è una novità per chi viaggia in autostrada. Dal 2026 gli automobilisti che restano imbottigliati avranno diritto a un rimborso. Non tutti e non sempre, naturalmente: sono tanti i ‘se’ e i ‘ma’. Se non altro la delibera approvata dal Consiglio dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, mette nero su bianco un principio: il pay per use, ovvero il pedaggio deve essere sempre equo e proporzionato al servizio effettivamente usufruito. Dunque se uno ha pagato per un servizio scarso, deve poter recuperare almeno una parte dei soldi versati. Da quando: le date. Ma andiamo ai fatti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
