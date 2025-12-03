Come diventare ricchi e famosi da un momento dall' altro | alle Muse lo spettacolo scritto e diretto da Emanuele Aldrovandi

3 dic 2025

Giovedì 4 dicembre ore 20.30 al Teatro Sperimentale Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro testo e regia Emanuele Aldovrandi, con Luca Mammoli, Serena De Siena, Tomas Leardini, Silvia Valsesia, produzione ERT Emilia Romagna Teatro – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino –. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

