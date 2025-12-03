Si chiama hara hachi bu, rientra fra le abitudini alimentari più affascinanti del Giappone e torna ciclicamente al centro del dibattito wellness globale. La formula è apparentemente semplice: a ogni pasto, si tratta di saziarzi “all’80%”. Più che una dieta, o un trucco per perdere peso, la tecnica fa parte di una filosofia antica che parla di misura, consapevolezza e rispetto per ciò che si mette nel piatto. Non è un caso che alcune delle popolazioni più longeve al mondo la applichino da sempre, ma oggi l'hara hachi bu sta vivendo una seconda vita: molti la interpretano come un metodo per dimagrire, ma in realtà è un'opinione riduttiva. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come dimagrire con l'hara hachi bu senza rischiare carenze e massa magra