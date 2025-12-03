Come capire se un messaggio è scam? Google te lo dice col Cerchia e cerca

Dday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google integra controlli antitruffa nei suoi strumenti visivi Cerchia e cerca e Lens, è sufficiente “cerchiare” il messaggio o caricare uno screenshot. 🔗 Leggi su Dday.it

