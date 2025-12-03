Come affronta un ciclista il pavé della Roubaix | il video ipnotico sui ciottoli a oltre 30km orari
Wout Van Aert ha mostrato al mondo cosa si prova ad affrontare il pavé della mitica Parigi-Roubaix, l'Inferno del Nord che ha piegato anche un fenomeno assoluto come Pogacar. Immagini inedite in una suggestiva soggettiva che ha visto il belga affrontare i ciottoli del Carrefour de l'Arbre, uno dei tratti cruciali della Classica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
