Combinata nordica la Coppa del Mondo a Trondheim Per la prima volta in Norvegia senza Riiber
La seconda tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-26 di combinata nordica si disputerà a Trondheim (Norvegia) nel weekend del 6-7 dicembre. Le gare in programma sono due. Sabato è prevista una Mass Start con salto su trampolino picco. Domenica sarà invece la volta della canonica Gundersen, ma da trampolino grande. È indubbiamente singolare trovare Trondheim in calendario già a dicembre. La dinamica non si verificava dal lontano 2008. O meglio, la formula più corretta da usare per descrivere la situazione sarebbe: “è dal 2008 che non si gareggia da queste parti a dicembre”. Infatti, quando l’evento è stato collocato a inizio stagione, spesso ha patito la cancellazione a causa dell’ assenza di neve. 🔗 Leggi su Oasport.it
