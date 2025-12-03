Columbia le novità della nuova collezione tra innovazione e originalità
Icons celebra l’anima di Columbia fatta di colori audaci, innovazione tecnica e spirito anni ’90. La palette cromatica combina tonalità vivaci come Compass Blue, Citron Haze, Zing e Mountain Blue con classici senza tempo come nero e bianco. La stampa Reflections reinterpreta in chiave geometrica i motivi a coperta tipici dell’heritage del brand, aggiungendo una componente tattile e narrativa legata alla cultura outdoor, proposta in varianti gender inclusive. Giacca Powderkeg™ II Remastered Interchange Un classico del 1988 reinterpretato con materiali moderni e versatilità assoluta. Il guscio esterno, impermeabile e traspirante grazie alla tecnologia Omni-Tech™, protegge da pioggia e umidità, mentre la fodera interna in pile Sherpa, reversibile e imbottita, offre calore e comfort nelle giornate più fredde. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
