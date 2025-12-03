Coltivazioni di agrumi mandorle pistacchi e olive | oltre 33 milioni per le imprese colpite da siccità

Agea ha erogato oltre 33 milioni di euro agli agricoltori dell'Isola relativamente alla Misura 23 del Psr Sicilia 2014-2022, dedicata al sostegno alle imprese colpite da siccità per le coltivazioni di agrumi, mandorle, pistacchi e olive. Le domande presentate sono state 21.856. “Il lavoro di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

(Agen Food) - Roma, 02 dic. - A novembre, la misura 23 - vale a dire quella dedicata al "Sostegno alle imprese della Regione Sicilia colpite da siccità per le coltivazioni ad Agrumi, Mandorlo, Pistacchio e Olivo" per l'anno 2024 – ha ricevuto euro 33.264.802,91 - facebook.com Vai su Facebook

Coltivazioni di agrumi, mandorle, pistacchi e olive: oltre 33 milioni per le imprese colpite da siccità - L'assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino: "Garantita celerità dei pagamenti destinati agli agricoltori. Lo riporta agrigentonotizie.it

Basili: "Ora investo in mandorle e pistacchi" - Mentre nell’orvietano si dibatte animatamente sull’opportunità o meno di dare corso alle coltivazioni intensive di noccioleti sul modello di ciò che avviene ormai da anni nella vicina Tuscia, c’è un ... Come scrive lanazione.it

Frutta in guscio, l’import supera l’export di 700 milioni - Negli ultimi anni sta crescendo il valore aggiunto generato dalla filiera italiana della coltivazione della frutta in guscio, ma si tratta di ... ilsole24ore.com scrive

L'insospettabile borgo lucano che sfida Bronte con il suo pistacchio - Eppure, c’è un piccolo paese della Basilicata che potrebbe insidiare la notorietà della cittadina siciliana. Riporta gamberorosso.it

Boom di noci, mandorle e pistacchi: agli italiani piace… col guscio! - Consapevoli del fatto che fanno bene, allungano la vita e combattono l’insorgenza di diverse malattie, noi italiani abbiamo preso a mangiare frutta a guscio in ... Riporta greenme.it