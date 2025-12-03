Coltivazione di marijuana Arrestate quattro persone

DI STAFFORA "Un forte odore di marijuana in un’area boschiva". Così spiegano i carabinieri quello che li ha portati a scoprire, in un capannone in stato di abbandono a Santa Margherita di Staffora, una vera e propria piantagione abusiva di cannabis. Le indagini dei militari della Stazione di Varzi e del Nucleo operativo della Compagnia di Voghera sono durate diverse settimane, con il monitoraggio della zona per studiare i movimenti. E hanno portato all’ arresto di quattro uomini, tutti di nazionalità albanese, portati nel carcere pavese di Torre del Gallo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

