DI STAFFORA "Un forte odore di marijuana in un’area boschiva". Così spiegano i carabinieri quello che li ha portati a scoprire, in un capannone in stato di abbandono a Santa Margherita di Staffora, una vera e propria piantagione abusiva di cannabis. Le indagini dei militari della Stazione di Varzi e del Nucleo operativo della Compagnia di Voghera sono durate diverse settimane, con il monitoraggio della zona per studiare i movimenti. E hanno portato all’ arresto di quattro uomini, tutti di nazionalità albanese, portati nel carcere pavese di Torre del Gallo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coltivazione di marijuana. Arrestate quattro persone