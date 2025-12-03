Colpito da detriti muore operaio 27enne nel Bergamasco
Infortunio mortale nel pomeriggio alla "Montello Spa" di Montello, nel Bergamasco. Un operaio di 27 anni è morto attorno alle 17,30 mentre era all’opera in una buca di carico, dove sarebbe stato colpito da alcuni detriti. L’operaio era un manutentore esterno all’azienda bergamasca specializzata nel recupero e riciclo di materiali plastici e organici. Sul posto il personale sanitario del 118,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Due gravi episodi vandalici lungo la linea ferroviaria parmense: sabato sera un treno diretto a La Spezia è stato colpito da una sassaiola nei pressi di Riccò, mentre ieri sera sassi e detriti sono stati trovati sui binari. Nessun ferito, ma i danni potevano essere gr - facebook.com Vai su Facebook
Operaio 43enne colpito alla testa da un grosso tubo nel cantiere navale: è gravissimo - Gravissimo infortunio sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 1° dicembre a Trieste in un cantiere navale dell'ex Arsenale San Marco di via Von Bruck a Trieste. Da ilgazzettino.it
Tragico incidente sul lavoro, colpito alla testa da un pezzo di tornio: muore operaio di 29 anni. I colleghi sotto choc - Il giovane stava lavorando alla Righi Lavorazioni Meccaniche di via Coventry, a Stiatico. ilrestodelcarlino.it scrive
Bologna, operaio di 29 anni muore colpito da un tornio - Un operaio di 29 anni è morto in un'azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna. Si legge su tg24.sky.it
Muore operaio in una cava nelle Marche e un metalmeccanico in Emilia - Le vittime sono un operaio di 48 anni deceduto in una cava nel Maceratese e un metalmeccanico di 29 anni, ... Da it.blastingnews.com
Giovane operaio bengalese muore colpito da un pezzo del tornio. Lavorava alla Righi Lavorazioni Meccaniche - Un operaio di 29 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in mattinata in un’azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna. Si legge su blitzquotidiano.it
FLASH: Incidente sul lavoro nel Ragusano: muore operaio di 36 anni colpito da una betoniera - Ha perso la vita in un incidente sul lavoro un operaio albanese di 36 anni in un cantiere edile di Pozzallo, nel Ragusano. Come scrive affaritaliani.it