Colpito da detriti morto operaio 27enne a Montello Bergamo

L'uomo, di origine marocchina, era all'opera in una buca di carico ed era un manutentore esterno alla ditta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Colpito da detriti, morto operaio 27enne a Montello (Bergamo)

Piango l'operaio di 27 anni morto nel Bergamasco mentre era all'opera in una buca di carico, dove sarebbe stato colpito da alcuni detriti. Era un manutentore esterno alla Montello Spa di Montello.

