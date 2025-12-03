Colpire duro l' energia russa | la strategia contro Mosca Ma Kiev è in difficoltà | Salta l' incontro tra Zelensky e inviati Usa

I bersagli degli attacchi di Kiev, dagli oleodotti alle navi della flotta ombra moscovita. E intanto vengono preparati i dossier sui crimini di guerra di Putin. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - «Colpire duro l'energia russa»: la strategia contro Mosca. Ma Kiev è in difficoltà | Salta l'incontro tra Zelensky e inviati Usa

La nuova strategia dell'Ucraina contro Mosca: «Colpire duro l'energia russa» | Salta l'incontro tra Zelensky e inviati Usa Vai su X

La nuova strategia dell'Ucraina contro Mosca: «Colpire duro l'energia russa». Ma Kiev è in difficoltà a Pokrovsk (e sugli altri fronti) - I bersagli degli attacchi di Kiev, dagli oleodotti alle navi della flotta ombra moscovita. Da msn.com

Ft, Usa aiutano Kiev a colpire siti energia in Russia - L'Ucraina ha ricevuto informazioni di intelligence Usa per colpire le risorse energetiche russe, comprese le raffinerie di petrolio situate ben oltre la linea del fronte. Segnala ansa.it

Ministra dell'Energia ucraina: "La Russia colpisce le nostre centrali per colpire la vita civile" - Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, nell'intervista estiva rilasciata all'emittente tedesca Zdf. rainews.it scrive

Zelensky sente di nuovo Trump e chiede più armi a Macron. Mosca in allarme per i Tomahawk - e anche la conversazione di oggi è stata molto produttiva», riferisce su X il presidente ucraino, Volodymyr ... Scrive ilsole24ore.com

I nuovi bersagli della strategia di Kiev: l'energia russa nel mirino per azzoppare Mosca (e la sua Armata) - Colpire il sistema energetico russo per vincere la pace: è una precisa scelta strategica di lungo periodo quella adottata dai comandi ucraini in modo sempre più sistematico, specie negli ... Scrive corriere.it