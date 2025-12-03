Colombia allerta arancione dopo l' eruzione del vulcano Purace

Il Servizio Geologico della Colombia ha alzato il livello di allerta dopo che il vulcano Purace ha eruttato per la prima volta dopo decenni. L’ allerta di livello arancione è stata emessa dopo la diffusione di immagini che mostravano cenere e fumo fuoriuscire dal vulcano vicino alla città di Popayan. Jaime Raigosa, coordinatore dell’Osservatorio vulcanologico e sismico di Popayan, ha dichiarato che l’ultima eruzione risale al 1977. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

