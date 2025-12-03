Colloqui Usa-Russia Rubio | Progressi
7.00 "Alcuni progressi" sono stati compiuti nei colloqui con Mosca sull'Ucraina, ha detto il segretario di Stato Usa Rubio. "Quel che abbiamo cercato di fare è capire con cosa potrebbero convivere gli ucraini che dia loro garanzie di sicurezza per il futuro", ha detto Rubio intervistato da Fox News. Gli Usa, ha aggiunto, sperano che il compromesso "permetta" agli ucraini non solo di ricostruire la loro economia, ma di prosperare come Paese". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
