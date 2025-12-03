Colle | non si spenga passione ai giovani

18.22 "Il Premio Leonardo è un appuntamento che certifica iniziative e successi che hanno reso più ampio il prestigio del nostro Paese e reso più saldo il tessuto sociale della nostra comunità nazionale". Lo ha detto il presidente Mattarella, ricevendo al Quirinale i vincitori del Premio Leonardo 2025. Dopo i complimenti ai vincitori, Mattarella ha sottolineato quanto "i nostri giovani nutrano passione e siano appassionati: il problema è non fargliela attenuare questa passione nel corso del tempo da parte degli adulti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it