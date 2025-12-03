Colle | non si spenga passione ai giovani
18.22 "Il Premio Leonardo è un appuntamento che certifica iniziative e successi che hanno reso più ampio il prestigio del nostro Paese e reso più saldo il tessuto sociale della nostra comunità nazionale". Lo ha detto il presidente Mattarella, ricevendo al Quirinale i vincitori del Premio Leonardo 2025. Dopo i complimenti ai vincitori, Mattarella ha sottolineato quanto "i nostri giovani nutrano passione e siano appassionati: il problema è non fargliela attenuare questa passione nel corso del tempo da parte degli adulti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sei stanca di navigare nella confusione delle graduatorie La tua passione merita una guida chiara! Il corso gratuito ""Da 0 alla Cattedra"" ti fornisce le basi per la stabilità: Ti sveleremo i requisiti e le strategie più efficaci. Imparerai a ottenere incarichi - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella: giovani appassionati, non far spegnere loro passione - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, i vincitori del "Premio Leonardo" per l'anno 2025 con gli studenti vincitori dei P ... Secondo quotidiano.net