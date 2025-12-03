Coldiretti Toscana leader nella coltivazione della stella di Natale

Firenze, 3 dicembre 2025 – La Toscana è leader nella coltivazione della pianta simbolo delle festività natalizie: nella regione e in particolare nel distretto apuo-viareggino si coltivano cinque milioni di stelle di Natale. A dirlo è Coldiretti Toscana secondo cui la regione primeggia nella coltivazione di questa pianta ornamentale originaria del Messico e molto richiesta nel periodo natalizio, con un giro d'affari stimato tra i 12 e 13 milioni di euro. "La coltivazione di Stelle di Natale si conferma un pilastro dell'economia florovivaistica della Toscana - spiega Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana -.

